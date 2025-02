Ligue 1 – La rencontre entre le PSG et Lille programmée

Avant la trêve internationale au milieu du mois de mars, le PSG va enchaîner les matches tous les trois jours. La rencontre contre Lille en Ligue 1 a été programmée.

Depuis le début de l’année 2025, le PSG enchaîne les matches tous les trois jours que ce soit en Ligue 1, en Ligue des champions ou en Coupe de France. La fin du mois de février est chargée en choc pour le club de la capitale. Après avoir battu Monaco (4-1) et Brest (0-3), il doit encore affronter Lyon et Lille dans les prochains jours, avec entre-temps les rencontres contre Toulouse, le barrage retour de Champions League et le quart de finale de Coupe de France contre le Stade Briochin.

A voir aussi : Bruno Génésio prend la défense de Nasser al-Khelaïfi

Quelques jours avant le potentiel huitième de finale de C1

Ces dernières heures, la LFP a dévoilé la programmation de la 24e journée de Ligue 1. Lors de cette dernière, le PSG va recevoir – au Parc des Princes – Lille. Une rencontre qui a été programmée le samedi 1er mars à 21h05. Elle sera diffusée sur DAZN. Un choc qui se déroulera trois jours après le quart de finale de Coupe de France et quelques jours avant le potentiel huitième de finale de la Ligue des champions.

Le programme de la 24e journée de Ligue 1

Vendredi 28 février 2025 à 20h45 sur DAZN AS Monaco – Stade de Reims



Samedi 1er mars 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 AS Saint- Étienne – OGC Nice



Samedi 1er mars 2025 à 19h00 sur DAZN RC Lens – Havre AC



Samedi 1er mars 2025 à 21h05 sur DAZN Paris Saint-Germain – LOSC Lille



Dimanche 2 mars 2025 à 15h00 sur DAZN Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29



Dimanche 2 mars 2025 à 17h15 sur DAZN Montpellier Hérault SC – Stade Rennais FC AJ Auxerre – RC Strasbourg Alsace Angers SCO – Toulouse FC