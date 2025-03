Ligue 1 – La rencontre entre Saint-Étienne et le PSG programmée

Le PSG va enchaîner les matches jusqu’au 16 mars. Après la trêve internationale, il reprendra la compétition sur la pelouse de Saint-Étienne. Une rencontre qui a été programmée.

Le PSG doit encore jouer cinq matches avant la trêve internationale. Et pas des moindres. Ce soir, il reçoit Lille pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Il y aura ensuite la double confrontation contre Liverpool en Ligue des champions, entrecoupée par le déplacement à Rennes en championnat. Il jouera ensuite le Classico contre Marseille au Parc des Princes.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG prend le large en tête du classement







Trois jours avant la demi-finale de Coupe de France

Après cette rencontre, place donc à la trêve internationale avec un très grand nombre de joueurs du PSG concernés par cette dernière. Le club de la capitale retrouvera les terrains avec un déplacement à Saint-Etienne pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a été programmée le samedi 29 mars à 19 heures. Un match qui sera diffusé sur DAZN. Lors de cette journée, il y aura deux derbys. Celui entre Monaco et Nice et celui entre Lille et Lens.

La programmation de la 27e journée de Ligue 1

Vendredi 28 mars 2025 à 20h45 (en direct sur DAZN) RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais



Samedi 29 mars 2025 à 17h00 (en direct sur beIN SPORTS 1) Stade de Reims – Olympique de Marseille



Samedi 29 mars 2025 à 19h00 (en direct sur DAZN) AS Saint-Étienne – Paris Saint-Germain



Samedi 29 mars 2025 à 21h05 (en direct sur DAZN) AS Monaco – OGC Nice



Dimanche 30 mars 2025 à 15h00 (en direct sur DAZN) Toulouse FC – Stade Brestois 29



Dimanche 30 mars 2025 à 17h15 (en direct et en multiplex sur DAZN) Angers SCO – Stade Rennais FC AJ Auxerre – Montpellier Hérault SC Havre AC – FC Nantes