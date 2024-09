Ligue 1 – La rencontre OM / PSG programmée

Champion de France la saison passée, le PSG aura à coeur de conserver son trophée cette saison et devra venir à bout de ses concurrents directs.

Avec 4 victoires et 1 nul, le PSG partage actuellement la tête du championnat avec l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Mais ce vendredi face au Stade Rennais, les Rouge & Bleu auront à coeur de renouer avec le succès afin de mettre la pression sur ses principaux concurrents. Mais les prochaines affiches auront aussi leur importance pour prendre ses distances.

Ce mercredi, la Ligue a dévoilé la programmation du Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1 aura lieu le dimanche 27 octobre à 20h45 au Stade Vélodrome et sera diffusée uniquement sur DAZN. Privés de Coupes d’Europe, les Olympiens auront une semaine complète pour préparer cette rencontre. De leur côté, les joueurs de Luis Enrique affronteront le PSV Eindhoven (mardi 22 octobre) en Ligue des champions quelques jours plus tôt.

La programmation de la 9e journée de Ligue 1