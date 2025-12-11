Ligue 1 – L’arbitre de Metz / PSG désigné

Ce samedi (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Et la Ligue a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Après son résultat nul sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0) en Ligue des champions, le PSG va enchaîner un deuxième déplacement de suite cette semaine. Ce samedi (19h sur Ligue 1+), le club de la capitale se déplace en Moselle pour affronter le FC Metz, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.

À lire aussi : Sorti sur blessure, Marquinhos est touché aux adducteurs

Une grande première pour Romain Lissorgue

Et la Ligue a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre. Romain Lissorgue sera l’arbitre principal. Il sera assisté par Youssef El Hamzaoui et Florian Goncalves de Araujo. Eddy Rosier sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Cédric Dos Santos et Alexandre Castro. C’est la première fois de sa carrière que Romain Lissorgue arbitrera une rencontre des Rouge & Bleu.

Cette saison, l’arbitre de 34 ans a dirigé cinq rencontres de Ligue 1, pour 28 cartons jaunes et 1 carton rouge distribués et 1 penalty sifflé : RC Lens / OL (0-1, 5 cartons jaunes), FC Lorient / LOSC (1-7, 6 cartons jaunes et 1 penalty sifflé), AJ Auxerre / Monaco (1-2, 8 cartons jaunes et 1 carton rouge), Le Havre / FC Nantes (1-1, 6 cartons jaunes) et FC Lorient / OGC Nice (3-1, 3 cartons jaunes).