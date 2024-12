Ligue 1 – L’arbitre de Monaco / PSG désigné

Ce mercredi soir, un nouveau choc de Ligue 1 attend le PSG avec un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco. Et la Ligue a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Le PSG entame la dernière semaine de son année 2024. Et du lourd attend les Rouge & Bleu dans les jours à venir, à commencer par un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco mercredi (21h sur beIN SPORTS 1), à l’occasion du match avancé de la 16e journée de Ligue 1. Avec sept points de plus en tête du classement, le club de la capitale aura à coeur de prendre une avance encore plus confortable avant les fêtes de fin d’année.

François Letexier au sifflet

Et ce lundi, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette rencontre. Cette affiche sera dirigée par François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Mikaël Lesage officiera en tant que quatrième arbitre. Enfin, Jérôme Brisard et Mehdi Mokthari seront en charge du VAR. Cette saison, François Letexier a déjà arbitré à une reprise le PSG, lors du Classique remporté 3-0 au Vélodrome. Il avait d’ailleurs sorti un carton rouge pour un pied dangereux d’Amine Harit sur Marquinhos. Lors de ses cinq matches de Ligue 1 de la saison, l’arbitre de 35 ans a distribué 17 cartons jaunes, 2 cartons rouges et sifflé un penalty.