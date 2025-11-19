Ligue 1 – L’arbitre de PSG / Le Havre désigné

Ce samedi (21h05 sur Ligue 1+), le PSG retrouve la compétition avec la réception du Havre, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Mathieu Vernice a été désigné comme arbitre principal.

Après cette trêve internationale de novembre, le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi. À cette occasion, les Rouge & Bleu recevront – au Parc des Princes – Le Havre, dans le cadre de la 13e journée de championnat. Et à quelques jours de cette rencontre, la Ligue a dévoilé le corps arbitral de ce week-end.

Mathieu Vernice au sifflet

Ce match entre le PSG et Le Havre sera arbitré par Mathieu Vernice. Il sera assisté par Florian Goncalves et Steven Torregrossa. Rémi Landry sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Eric Wattelier et Christian Guillard. Mathieu Vernice arbitrera pour la première fois les champions de France cette saison. Mais, ce sera la quatrième rencontre du PSG qu’il dirigera dans sa carrière après les trois matchs de l’exercice 2024-2025 : victoires contre le Stade Rennais (1-4), Le Havre (2-1) et le Montpellier Hérault (1-4).

Cette saison, l’arbitre de 32 ans était aux commandes de 3 rencontres de Ligue 1 pour 16 cartons jaunes distribués et 2 penalties sifflés. Il était au sifflet lors des confrontations FC Metz / RC Strasbourg (0-1, le 17 août / 4 cartons jaunes distribués), FC Nantes / Stade Rennais (2-2, le 20 septembre / 4 cartons jaunes distribués et 2 penalties sifflés) et LOSC / OL (0-1, le 28 septembre / 8 cartons jaunes distribués).