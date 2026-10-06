Ligue 1 – L’arbitre de PSG / Le Mans désigné

Ce samedi (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve la compétition avec la réception du Mans, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Le corps arbitral de cette rencontre a été désigné.

Il faut encore patienter quelques jours pour revoir le PSG. Après une longue trêve internationale de plus de deux semaines, le club parisien va retrouver la compétition ce week-end. À l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu reçoivent, au Parc des Princes, Le Mans ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+). Le premier match d’une longue série pour les joueurs de Luis Enrique.

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Mathieu Vernice au sifflet

À quelques jours du retour de la Ligue 1, la Ligue a dévoilé les différents arbitres de cette 6e journée de championnat. Le match entre le PSG et Le Mans sera dirigé par Mathieu Vernice. Il sera accompagné de Steven Torregrossa et Nicolas Rodrigues. Antoine Valnet sera la quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Julien Schmitt et Cyril Gringore. Mathieu Vernice arbitrera pour la première fois de la saison les deux formations. Par le passé, il avait déjà dirigé cinq rencontres des champions de France pour autant de victoires, dont la dernière en date face à l’AJ Auxerre le 23 janvier dernier (1-0). Cette saison en Ligue 1, l’arbitre de 33 ans a déjà dirigé trois rencontres pour un total de 9 cartons jaunes et 1 carton rouge distribués, ainsi que trois penalties sifflés, tous dans le même match (victoire 5-2 du RC Lens face à l’AJ Auxerre).