Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille le FC Lorient à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Au lendemain de leur match nul face à l’AS Roma (2-2) en Ligue des champions, les joueurs du PSG étaient déjà de retour à l’entraînement ce jeudi. Et pour cause, ils doivent rapidement préparer leur prochaine rencontre. Ce samedi (20h45 sur Ligue 1+), le club parisien accueille le FC Lorient au Parc des Princes, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. À quelques jours de cette affiche, la Ligue a désigné l’arbitre qui officiera durant ce match.

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Bastien Dechepy au sifflet

Il s’agit de Bastien Dechepy. Il sera accompagné de Huseyin Ocak et Ludovic Reyes, tandis qu’Ahmed Taleb officiera en tant que quatrième arbitre. Enfin, Nicolas Rainville et Marc Bollengier seront chargés de la VAR. Ce sera la deuxième fois que Bastien Dechepy dirigera une rencontre des Rouge & Bleu cette saison, après le match nul concédé sur la pelouse du Stade Rennais (2-2) lors de la première journée de Ligue 1, où il avait notamment distribué quatre cartons jaunes. Cette saison, l’arbitre de 41 ans a dirigé six rencontres de Ligue 1. Il a distribué 23 cartons jaunes et 1 carton, tout en sifflant 5 penalties.

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