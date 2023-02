Ce dimanche (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG poursuivra son marathon de matches avec la réception du LOSC. Une rencontre importante pour les Rouge & Bleu pour espérer mettre fin à leur série de défaites.

Le PSG est dans une spirale négative. Après des revers face à l’Olympique de Marseille (2-1) et l’AS Monaco (3-1), le club de la capitale s’est incliné pour son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0). Trois défaites d’affilée, une première depuis 2011. Les joueurs de Christophe Galtier devront rapidement se remobiliser avec une nouvelle affiche dès ce dimanche face au LOSC. Et la Ligue a dévoilé le corps arbitral pour ce match.

Willy Delajod pour la troisième fois au sifflet cette saison

Et ce choc entre Parisiens et Lillois sera arbitré par Willy Delajod. Il sera assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean. Benjamin Lepaysant sera le quatrième arbitre. Enfin, Alexandre Castro et Mathieu Vernice officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, Willy Delajod a déjà arbitré à deux reprises les Rouge & Bleu, lors des victoires face au Montpellier Hérault (5-2, 2e journée) en Ligue 1 et le Pays de Cassel (7-0) en Coupe de France. En 14 matches de championnat dirigés, l’arbitre de 30 ans a distribué 50 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Il a également sifflé 6 penalties, dont 2 lors de la victoire parisienne face au MHSC.