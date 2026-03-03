Ligue 1 – L’arbitre de PSG / Monaco désigné

Ce vendredi soir (20h45), le PSG reçoit l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Et la Ligue a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

PSG / Monaco acte III. Après une double confrontation en barrage de la Ligue des champions il y a quelques jours (2-3, 2-2), les deux formations se retrouvent de nouveau cette semaine. En effet, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le club de la capitale accueille, au Parc des Princes, l’AS Monaco ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1). En tête du classement, l’équipe de Luis Enrique peut potentiellement prendre sept points d’avance en cas de succès et mettre ainsi la pression sur son dauphin, le RC Lens. Mais en face, les Rouge & Bleu affronteront une équipe monégasque qui a retrouvé des couleurs ces derniers jours.

Ruddy Buquet au sifflet

À quelques jours de cette affiche, la Ligue a dévoilé le corps arbitral. Ruddy Buquet sera au sifflet. Il sera assisté par Benjamin Pages et Nicolas Danos. Thomas Léonard sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Jérôme Brisard et Hakim Ben El Hadj. Durant cet exercice 2025-2026, Ruddy Buquet a arbitré à une seule reprise les Rouge & Bleu, lors de la défaite en 16es de finale de la Coupe de France contre au Paris FC (0-1). Aussi, il a déjà dirigé deux rencontres de l’ASM pour deux succès face au Havre (3-1, 1ère journée) et le Stade Rennais (4-0, 20e journée). Cette saison, l’arbitre de 49 ans a dirigé 11 rencontres de Ligue 1 pour un total de 32 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués, ainsi que trois penalties sifflés.