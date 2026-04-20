Ligue 1 – L’arbitre de PSG / Nantes désigné

Ce mercredi (19h sur Ligue 1+), le PSG dispute son match en retard de la 26e journée de Ligue 1 face au FC Nantes. La LFP a désigné le corps arbitral pour cette rencontre.

Après sa défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-2), le PSG devra rapidement rebondir pour reprendre ses distances sur le RC Lens dans la course au titre. Ce mercredi (19h sur Ligue 1+), le club de la capitale reçoit, au Parc des Princes, le FC Nantes, relégable et dans le besoin urgent de points. Pour ce match en retard de la 26e journée, la LFP a désigné le corps arbitral pour cette rencontre entre Parisiens et Nantais.

Clément Turpin au sifflet

Clément Turpin sera l’arbitre principal de cette rencontre. Il sera assisté par Nicolas Danos et Benjamin Pages, tandis que Brendan Roffet sera le quatrième arbitre. Enfin, Marc Bollengier et Aurélien Petit officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, il a arbitré deux rencontres des Rouge & Bleu pour un match nul contre le RC Strasbourg (3-3) et une défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Face à l’ASM, il s’était notamment fait remarquer pour ne pas avoir exclu Lamine Camara après un tacle assassin sur la cheville de Lucas Chevalier. Durant cet exercice 2025-2026, l’arbitre de 43 ans a dirigé 13 rencontres de Ligue 1, pour un total de 39 cartons jaunes et 3 cartons rouges distribués, ainsi que trois penalties sifflés.