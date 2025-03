Ligue 1 : L’arbitre de PSG / OM désigné

En match de clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG affronte l’OM pour le 109e Classique de l’histoire. Dans un contexte toujours tendu entre le club de la capitale et son rival du sud de la France, l’arbitre de la rencontre a été désigné par le Ligue.

Ce dimanche 16 mars, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, le PSG accueille l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Le Classique entre le leader du championnat de France et son dauphin a été classé par les autorités compétentes à plus haut risque. Pour ce rendez-vous, la Ligue a annoncé que Clément Turpin officiera en tant qu’arbitre principal. L’homme de 42 ans sera au sifflet d’un Classique entre le PSG et l’OM pour la huitième fois de sa carrière, pour un bilan de 6 succès parisiens et 1 match nul. En 2024 / 2025, Clément Turpin a déjà arbitré le Paris Saint-Germain à deux reprises (victoire 3-1 face à Brest et 4-1 face à Monaco), de même pour l’OM (victoire 0-5 face Montpellier et 2-1 face à Monaco). En revanche, l’arbitre international était sur la pelouse pour l’élimination des Marseillais en 16e de finale de Coupe de France face au LOSC (1-1 ; 4-3 aux TàB).