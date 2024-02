Ligue 1 : L’arbitre de PSG / SRFC dévoilé

Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le Stade Rennais. Une rencontre qui se jouera ce dimanche 25 février (17h05 sur Canal +) au Parc des Princes. Pour l’occasion, la Ligue a désigné l’arbitre qui officiera.

La 23e journée de Ligue 1 Uber Eats du Paris Saint-Germain qui opposera le club de la capitale aux Bretons du Stade Rennais, sera arbitré par Bastien Dechepy, comme dévoilé sur le site officiel de la Ligue 1. Ce dernier sera assisté par Julien Haulbert et Nicolas Danos. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Karim Abed, quand le camion VAR sera occupé par Eric Wattellier et Mehdi Mokhtari. Au cours de cette saison 2023/2024, Bastien Dechepy a croisé la roue du club de la capitale à trois reprises. Le bilan ? Un match nul et deux victoires. En effet, l’arbitre français était au sifflet de la J1 face au FC Lorient (0-0), puis de la J9 et J14, respectivement pour des victoires 3-0 et 0-2 face au RC Strasbourg, puis au HAC. Le PSG est donc le club que Bastien Dechepy a le plus arbitré cette saison avec le FC Lorient. En moyenne par match, l’arbitre de 38 ans distribue plus de deux cartons jaunes par match. Depuis le début de la saison, 21 avertissements ont été sorties, contre 1 seul carton rouge.