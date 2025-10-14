Ligue 1 – L’arbitre de PSG / Strasbourg désigné

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve la compétition avec la réception du RC Strasbourg en ouverture de la 8e journée de Ligue 1.

J-3 avant le retour à la compétition du PSG. Après cette trêve internationale d’octobre, le leader du championnat ouvrira la 8e journée de Ligue 1 avec la réception du RC Strasbourg ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+). Une rencontre qui devrait permettre à Luis Enrique de récupérer un effectif plus étoffé avec le retour des blessés.

Clément Turpin au sifflet

Et cette rencontre face au RCSA sera arbitrée par Clément Turpin. Il sera assisté par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Pierre Gaillouste sera le quatrième arbitre. Enfin, Nicolas Rainville et Ludovic Rémy officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. L’arbitre de 43 ans arbitrera pour la première fois de la saison les Rouge & Bleu. En trois matches dirigés cette saison, Clément Turpin a distribué 7 cartons jaunes et aucun carton rouge. Il n’a encore sifflé aucun pénalty en championnat.