Ligue 1 – L’arbitre de Strasbourg / PSG désigné

Après son match nul face à Newcastle en Ligue des champions, le PSG retrouvera la Ligue 1 ce dimanche avec une affiche face au RC Strasbourg.

Après une soirée difficile ce mercredi en Ligue des champions, le PSG n’aura pas le temps de gamberger. Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 20e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg. Un déplacement toujours périlleux en Alsace, où l’objectif prioritaire sera de conserver sa place de leader à l’issue du week-end.

Eric Wattellier au sifflet

Et à quelques jours du match, la LFP a dévoilé le corps arbitral de cette affiche. Eric Wattellier sera l’arbitre principal de cette rencontre. Il sera assisté par Huseyin Ocak et Nicolas Durand. Pierre Gaillouste sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Marc Bollengier et Hakim Ben El Hadj. Cette saison, Eric Wattellier a déjà arbitré une rencontre du PSG, lors du large succès sur la pelouse du Toulouse FC (3-6), à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Dans cet exercice 2025-2026, l’arbitre de 38 ans a dirigé 10 rencontres de Ligue 1 pour 29 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués ainsi que sept penaltys sifflés dont trois lors du match TFC / PSG.