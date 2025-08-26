Ligue 1 : L’arbitre de TFC / PSG (J3) désigné !

Ce samedi 30 août (21h05 sur Ligue 1 +), le PSG se déplace sur la pelouse du Toulouse FC pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. A cette occasion, la ligue a désigné l’arbitre de la rencontre.

Après avoir remporté ses deux premières journée de Ligue 1, le PSG se prépare à affronter le TFC pour le compte de la troisième marche d’une saison 2025 / 2026 qui s’annonce on ne peut plus longue. A quatre jours de la rencontre, la ligue a désigné l’arbitre de la rencontre ainsi que la totalité du corps arbitral. C’est donc Eric Wattellier qui sera au sifflet ce samedi (21h05 sur Ligue 1 +) sur la pelouse du Stadium. L’arbitre de 37 ans a officié pour un match du Paris Saint-Germain à une reprise la saison passée, lors de la 23e journée de L1 et la victoire des Parisiens sur le terrain de l’Olympique Lyonnais (2-3) le 23 février 2025. La statistique est à souligner : Depuis la saison 2019 / 2020, Eric Wattellier à arbitrer 9 rencontres du PSG pour … 9 victoires du PSG.

Ce samedi soir au Stadium du TFC, Eric Wattellier sera assisté par Alexis Auger et Nicolas Durand. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Rémi Landry, quand Cyril Gringore et Mehdi Stéphane Bré officieront à la VAR.