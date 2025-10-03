Ligue 1 – L’arbitre du choc entre Lille et le PSG dévoilé

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Lille pour le choc de la septième journée de Ligue 1. L’arbitre de ce choc a été désigné.

Après son très beau succès sur la pelouse du FC Barcelone lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (1-2), le PSG retrouve les terrains dimanche soir avec un déplacement à Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Un match spécial pour Lucas Chevalier, qui va retrouver le stade Pierre Mauroy et son club formateur, qu’il a quitté pour le PSG lors du mercato estival. Avant la trêve internationale, le club de la capitale voudra s’imposer contre les Lillois afin de conserver sa place de leader. Une rencontre qui sera arbitrée par monsieur Benoît Bastien.

Il arbitra le PSG pour la deuxième fois de la saison

L’homme en noir de 42 ans sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Abdelatif Kherradji officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Cyril Gringore et Julien Schmitt. Cette saison, monsieur Bastien a été au sifflet d’un match du PSG, sa victoire contre le FC Nantes lors de la première journée de Ligue 1. En cinq matches arbitrés lors de cet exercice 2025-2026, Benoît Bastien a distribué 25 cartons jaunes et deux cartons rouges. Il a également sifflé un pénalty.