Ligue 1 – L’arbitre du Classico désigné

Dimanche soir (20h45, Ligue 1+), le PSG se déplace à Marseille dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. L’arbitre du premier Classico de la saison a été désigné.

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’Atalanta Bergame pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Quatre jours plus tard, le club de la capitale se déplacera au Vélodrome pour y défier Marseille pour le premier Classico de la saison en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Ce mardi, la LFP a dévoilé le nom de l’arbitre de ce choc du championnat.

Un choix polémique

Il s’agit de Monsieur Jérôme Brisard. L’homme en noir de 39 ans sera assisté par Alexis Auger et Erwan Finjean. Ruddy Buquet officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bastien Dechepy et Yohan Rouinsard. Cette saison, Jérôme Brisard n’a pas arbitré le PSG ou le Marseille. En quatre matchs arbitrés cette saison, il a distribué 21 cartons jaunes et deux rouges. Il a également sifflé un penalty. Ce choix de désigner Jérôme Brisard pour ce premier Classico fait polémique. En effet, c’était lui qui était au sifflet le 13 septembre 2020 lors du PSG / OM (0-1) qui avait explosé en bagarre générale en fin de match et qui avait vu cinq joueurs prendre un carton rouge. Layvin Kurzawa, Neymar et Leandro Paredes côté PSG, Jordan Amavi et Dario Benedetto côté marseillais.