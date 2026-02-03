Delajod arbitre

Ligue 1 – L’arbitre du Classico entre le PSG et l’OM désigné

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 février 2026

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. L’arbitre de ce troisième Classico de la saison a été désigné.

Après son succès sur la pelouse de Strasbourg (1-2), le PSG a une semaine pour préparer son prochain match, la réception – au Parc des Princes – de Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Les Parisiens, lors de ce troisième et dernier Classico de la saison, voudront s’imposer pour conserver leur place de leader et prendre douze points d’avance sur son rival marseillais. Quelques jours avant ce choc, l’arbitre de la rencontre a été dévoilé. Il s’agit de Willy Delajod

Ligue 1 – Le PSG et le RC Lens à la lutte pour le titre, l’OM distancé

Il arbitra les deux équipes pour la deuxième fois cette saison

L’homme en noir de 33 ans sera assisté par Erwan Finjean et Valentin Evrad. Bastien Dechepy officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Nicolas Rainville et Romain Lissorgue. Monsieur Delajod a été au sifflet d’un match du PSG, le match nul sur la pelouse de Lorient lors de la dixième journée de Ligue 1 (1-1). Il a également arbitré une fois Marseille, sa victoire à Brest lors de la douzième journée. En 17 matches arbitrés cette saison, Willy Delajod a distribué 48 cartons jaunes et deux cartons rouges. Il a également sifflé neuf penaltys. 

