Mathieu Vernice

Ligue 1 – L’arbitre du match Auxerre / PSG désigné

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 janvier 2026

Ce vendredi soir (20h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Et la LFP a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Après sa défaite sur la pelouse du Sporting CP (2-1) en Ligue des champions, le PSG aura rapidement l’occasion de se ressaisir. Ce vendredi, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre (20h sur Ligue 1+). Une belle occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat et mettre la pression sur le RC Lens, qui défiera l’Olympique de Marseille.

PSG – Plusieurs retours à l’entraînement du jour

Et la LFP a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre. Mathieu Vernice sera au sifflet. Il sera assisté par Florian Goncalves de Araujo et Julien Garrigues. Florent Batta sera le quatrième arbitre. Le VAR a été confié à Wilfried Bien et Ludovic Rémy. Dans cet exercice 2025-2026, Mathieu Vernice a déjà dirigé une rencontre des Rouge & Bleu, lors de la large victoire face au Havre (3-0, 13e journée), le 22 novembre dernier. Cette saison, l’arbitre de 32 ans a dirigé 6 matchs de Ligue 1 pour 29 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués. Il a également sifflé deux penaltys.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 janvier 2026

Articles similaires

Tribune CS

Tribune CS – La soirée Ligue des champions

21 janvier 2026
Lucas hernandez

Visé par une plainte pour traite d’êtres humains et travail dissimulé, Lucas Hernandez sort du silence

21 janvier 2026
Campus Psg

PSG – Plusieurs retours à l’entraînement du jour

21 janvier 2026
Rui Borges

Sporting / PSG – Rui Borges : « Le football comporte plusieurs stratégies »

21 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page