Ligue 1 – L’arbitre du match Auxerre / PSG désigné

Ce vendredi soir (20h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Et la LFP a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Après sa défaite sur la pelouse du Sporting CP (2-1) en Ligue des champions, le PSG aura rapidement l’occasion de se ressaisir. Ce vendredi, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre (20h sur Ligue 1+). Une belle occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat et mettre la pression sur le RC Lens, qui défiera l’Olympique de Marseille.

Et la LFP a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre. Mathieu Vernice sera au sifflet. Il sera assisté par Florian Goncalves de Araujo et Julien Garrigues. Florent Batta sera le quatrième arbitre. Le VAR a été confié à Wilfried Bien et Ludovic Rémy. Dans cet exercice 2025-2026, Mathieu Vernice a déjà dirigé une rencontre des Rouge & Bleu, lors de la large victoire face au Havre (3-0, 13e journée), le 22 novembre dernier. Cette saison, l’arbitre de 32 ans a dirigé 6 matchs de Ligue 1 pour 29 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués. Il a également sifflé deux penaltys.