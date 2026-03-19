Ligue 1 – L’arbitre du match Nice / PSG désigné

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG défie l’OGC Nice à l’Allianz Riviera, lors de la 27e journée de Ligue 1. La Ligue a désigné le corps arbitral de cette rencontre.

Après sa large victoire sur la pelouse de Chelsea (3-0) et sa qualification avec brio pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce week-end. Deux semaines après son dernier match de championnat, marqué par une défaite face à l’AS Monaco (1-3) au Parc des Princes, le club de la capitale se déplace ce samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice (21h05 sur Ligue 1+), dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu devront s’imposer pour renouer avec le succès, d’autant plus que leur dauphin, le RC Lens, reçoit l’Angers SCO la veille (vendredi à 20h45) et pourrait s’emparer de la tête du classement en cas de succès.

À lire aussi : LDC – Le calendrier croisé du PSG et de Liverpool

Willy Delajod au sifflet

En début de semaine, la Ligue a désigné le corps arbitral de cette rencontre opposant les Rouge & Bleu aux Aiglons. Willy Delajod dirigera la partie. Il sera assisté par Erwan Finjean et Valentin Evrard, tandis que Jérémy Stinat officiera en tant que quatrième arbitre. Enfin, la VAR a été confiée à Jérémie Pignard et Mehdi Mokthari.

Willy Delajod arbitrera pour la troisième fois les champions de France cette saison. Il était au sifflet lors du match nul sur la pelouse du FC Lorient (1-1, 10e journée) et ainsi que lors de l’humiliation infligée à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes (5-0, 21e journée). Il a également officié lors de deux rencontres de Nice cette saison, pour un bilan d’un match nul (2-2 face à l’AS Monaco) et d’une défaite (0-2 sur la pelouse du RC Lens). Dans cet exercice 2025-2026, l’arbitre de 33 ans a dirigé 13 matchs de Ligue 1, distribuant 34 cartons jaunes, 3 cartons rouges et sifflant 7 penaltys.