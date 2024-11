Ligue 1 : L’arbitre pour PSG / TFC (J12) dévoilé

Pour la compte de la 12e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le TFC ce vendredi (21h sur DAZN). Une rencontre qui se jouera au Parc des Princes et pour laquelle la ligue a dévoilé l’arbitre qui officiera.

La trêve internationale touche à sa fin et le quotidien du PSG s’apprête à reprendre. Dans ce contexte, le club de la capitale entre dans la préparation de la 12e journée de Ligue 1, et la réception du Toulouse FC ce vendredi (21h sur DAZN) au Parc des Princes. Une rencontre comptant pour la 12e journée de Ligue 1, et pour laquelle la ligue a communiqué concernant le corps arbitral. Ainsi, c’est l’ancien joueur professionnel Gaël Angoula qui sera au sifflet. L’arbitre de 42 ans a officier à l’occasion de 5 rencontres de Ligue 1 cette saison et 2 de Ligue 2. S’il n’a pas encore croisé la route du PSG en 2024/2025, Gaël Angoula a arbitré une rencontre du TFC (J6 défaite 1-2 vs OL) à une reprise. Depuis le début de la saison en L1, l’ancien joueur de Dunkerque, Bastia ou encore Angers a distribué 17 cartons jaunes, 1 carton rouge et 3 penaltys. Ce vendredi au Parc des Princes, Gaël Angoula sera assisté par Julien Haulbert et Valentin Evrard. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Eddy Rosier, quand le camion VAR sera occupé par William Lavis et Michel Dolmadjian.