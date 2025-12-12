Ligue 1 – Large turnover en vue pour le PSG contre Metz ?

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Metz pour le compte de la seizième journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique pourrait effectuer un large turnover.

Le PSG doit encore jouer trois matches avant la trêve hivernale. Le premier d’entre eux, le déplacement à Metz demain soir dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Marquinhos, victime d’une fatigue à la hanche droite, et Ousmane Dembélé, malade et forfait contre l’Athletic Club, qui a repris l’entraînement individuel ce vendredi, et qui est espéré pour la finale de la Coupe Intercontinentale, assure Le Parisien. Pour cette rencontre contre les Messins, le coach du PSG pourrait effectuer un large turnover.

Une troisième titularisation de suite pour Safonov ?

Selon le quotidien francilien, Matvey Safonov, auteur de deux bonnes prestations en l’absence de Lucas Chevalier, devrait poursuivre dans les buts du PSG, malgré le retour de l’international français. En défense, Warren Zaïre-Emery devrait enchaîner dans le couloir droit. Le titi parisien pourrait porter le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos et Vitinha, qui commencerait la rencontre sur le banc. Illia Zabarnyi serait associé à Willian Pacho en défense centrale. Au poste de latéral gauche, Luis Enrique devrait faire souffler Nuno Mendes, de retour de blessure contre Bilbao, et titulariser Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou pourraient être associés à Kang-in Lee. Enfin, en attaque, Désiré Doué pourrait être titulaire dans le couloir droit, une première depuis son retour de blessure, au côté de Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye.