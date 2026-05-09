Ligue 1 – Le beau message de Pierre Sage envers le PSG

Le PSG et Lens se disputent le titre de champion de France. Les Parisiens ont leur destin entre leurs pieds. Pierre Sage, le coach lensois, a salué la saison des Rouge & Bleu.

Contrairement à la saison dernière, où le PSG avait été champion de France dès la 28e journée de Ligue 1 après sa victoire contre Angers au Parc des Princes (1-0), le titre de champion n’est pas encore réglé à deux journées de la fin lors de cet exercice 2025-2026. Ce samedi, le club de la capitale compte trois points d’avance sur Lens, qui a remporté son match de la 33e journée contre Nantes hier soir (1-0). Demain, avec la réception de Brest, le PSG pourra reprendre six points d’avance et se rapprocher du titre, qu’il pourrait obtenir mercredi soir sur la pelouse de… Lens lors du match en retard de la 29e journée. En marge de la victoire des Lensois contre les Nantais, Pierre Sage, le coach de Lens, a salué la saison du PSG.

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« On leur souhaite de gagner la deuxième consécutive »

« Franchement, mon avis sur la saison du PSG… ils se mettent au rythme qu’on leur imposait. Dès qu’on mettait la pression, ils mettaient la barre très très haute. Dernièrement, on leur a plutôt laissé du temps, ça les a arrangés par rapport à l’autre compétition qu’ils ont disputée, et qu’ils ont même brillamment disputée, lance le coach lensois au micro de Ligue 1 +. On les félicite de se qualifier en finale, on leur souhaite de gagner la deuxième consécutive. C’est un ogre, on a beau courir vite, l’ogre court très très fort et quand il se retourne et qu’il a envie de nous mordre, on reste en place.«