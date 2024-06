En plein flou autour des droits TV de la Ligue 1, le championnat de France dévoile au compte gouttes le calendrier 2024/2025. Ainsi, le PSG connaît quelques unes des dates clés de sa saison : ses rendez-vous face à l’OM, ses cinq premiers matchs … .

La Ligue 1 ne connaît pas encore son diffuseur officiel mais son calendrier. En effet, toutes les équipes du championnat de France sont désormais fixées et le PSG connaît l’ordre de ses adversaires, les périodes les plus coriaces de la saison, ou encore les dates du Classique. La saison 2024/2025 du Paris Saint-Germain débutera le week-end du 18 août prochain avec un déplacement sur la pelouse du Havre, avant la réception de Montpellier la semaine d’après. Sur sa communication du jour, la Ligue 1 précise que les dates et horaires précises des rencontres seront communiquées et définies ultérieurement.