Ligue 1 : Le choc entre le LOSC et le PSG (J7) programmé

Au retour de la trêve internationale, le PSG va retrouver un rythme de grand club avec l’enchaînement des matchs entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. La programmation pour la septième journée du championnat est tombée.

Avec l’arrivée de Ligue 1 + sur le marché audiovisuel du football français, la LFP a annoncé sa volonté d’annoncer avec plus de temps d’avance la programmation des rencontres. C’est désormais chose faite. En effet, sur son site officiel et ses réseaux sociaux, la ligue a partagé la programmation de la 7e journée de championnat un mois à l’avance. Ainsi, au retour de la trêve internationale, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers affronteront le RC Lens (J4), l’Atalanta Bergame (J1 de LdC), l’OM (J5), l’AJ Auxerre (J6), le FC Barcelone (J2 de LdC) puis le LOSC en 7e journée de Ligue 1. La rencontre se jouera au Stade Pierre-Mauroy le dimanche 5 octobre (20h45 sur Ligue 1 +), et s’inscrira dans un mois à six matchs.