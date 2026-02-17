Ligue 1 – Le choc entre Lens et le PSG diffusé sur beIN SPORTS

Lors de la 29e journée de Ligue 1, le PSG se déplacera à Lens pour possiblement le match du titre. Si la date n’a pas été fixée, on sait sur quelle chaîne ce choc sera diffusé.

La course au titre de Ligue 1 semble se dessiner entre le PSG et Lens lors de cette saison. Après avoir récupéré la première place lors de la 19e journée, le PSG a vu Lens reprendre cette dernière ce week-end, avec un point d’avance, après la défaite des Rouge & Bleu contre Rennes et le large succès de Lens contre le Paris FC. Un mano a mano devrait se poursuivre jusqu’à la deuxième confrontation entre les deux équipes lors de la 29e journée de Ligue 1. Si la date de ce choc n’a pas été programmée, on sait sur quelle chaîne il sera diffusé.

Un choc placé entre les possibles quarts de finale de la Ligue des champions

Comme le rapporte L’Equipe, ce Lens / PSG sera diffusé sur beIN SPORTS alors qu’il aurait logiquement dû être diffusé sur Ligue 1+ qui détient le premier choix de programmation lors des journées impaires. « Sauf que pour la 30e journée, Ligue 1+ a déjà sélectionné PSG-OL, l’une des affiches du top 10 choisies avant le coup d’envoi de la saison. Et lorsque l’un de ces top 10 tombe sur une journée paire, beIN SPORTS récupère automatiquement son premier choix lors de la journée précédente… et donc Lens-PSG dans ce cas précis », indique le quotidien sportif. Par ailleurs, si le match devait changer de case et ne pas être retransmis dans celle de beIN SPORTS, le samedi à 17 heures, la chaîne pourrait là encore bénéficier de son droit à changer de créneau puisqu’elle ne l’a utilisé que trois fois sur ses six possibilités par saison. En revanche, comme beIN SPORTS n’a pas le droit de retransmettre la même équipe lors de deux journées de Championnat consécutives, la chaîne ne pourra programmer ni PSG-Toulouse ni Lille-Lens lors de la 28e journée, assure L’Equipe. Reste à savoir à quelle date ce Lens-PSG se jouera. Si le PSG accède aux quarts de finale de la Ligue des champions, ce sommet de la Ligue 1 sera en effet intercalé entre l’aller et le retour. Pas forcément idéal… Dès lors, le PSG peut être tenté de demander son report. Mais si tel est le cas, les possibilités ne seraient pas nombreuses pour trouver une échappatoire, conclut le quotidien sportif.