Ligue 1 – Le Classique OM / PSG est reporté !!!

Le doute planait depuis quelques heures sur la tenue du Classique entre l’Olympique de Marseille et le PSG. Et c’est désormais officiel, le match est reporté.

Il faudra encore patienter avant de voir le premier Classique de la saison entre l’Olympique de Marseille et le PSG. Programmé ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 5e journée de Ligue 1, le 111e Classique de l’histoire était sous la menace d’un report en raison des fortes pluies et violents orages annoncés dans la région. Une décision était attendue dans l’après-midi. Et la sentence est tombée : le match est reporté !!

Un Classique en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or ?

Le préfet des Bouches-du-Rhône a officialisé l’information auprès de l’AFP. « Le match est reporté car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain dans et aux abords d’un Vélodrome de 65.000 places qui s’annonçait bondé », a déclaré le préfet Georges-François Leclerc, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Dans un souci de cohérence et de sécurité pour tous, le préfet a pris la décision d’annuler la rencontre de football entre l’OM et le PSG ce soir. La ligue de football professionnel et les clubs ont été préalablement informés », précise la préfecture des Bouches-du-Rhône dans son communiqué.

Si la LFP n’a pas encore communiqué sur ce report, le règlement indique que le match doit avoir lieu 24 heures après, si les conditions météorologiques le permettent. Reste à savoir si cette affiche se tiendra en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, qui pourrait voir Ousmane Dembélé et d’autres Parisiens être sacrés. Mais ce report a été communiqué par le préfet et non par les services de la LFP, une autre date pourrait être choisie ou un report au lendemain dans l’après-midi. Via son compte X, la Ligue 1 a confirmé que ce match « est reporté à une date ultérieure » suite à une décision du préfet.

Comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, les discussions sont animées en coulisses pour connaître la date. Selon le règlement, le match doit se tenir le lendemain soir, soit au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or, et l’Olympique de Marseille pousse pour que le règlement soit appliqué.

Suite à une décision du @Prefet13, le Classique @OM_Officiel – @PSG_inside est reporté à une date ultérieure. — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) September 21, 2025

Communiqué de presse du Préfet des Bouches-du-Rhône

🚨💣 BREAKING : Le match OM / PSG EST REPORTÉ en raison des craintes au niveau des intempéries ! ❌⛈️ pic.twitter.com/hr6CO8LgSI — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 21, 2025