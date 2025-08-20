Ligue 1 – Le Classique OM / PSG programmé

Le premier Classique de la saison 2025-2026 de Ligue 1 entre le PSG et l’Olympique de Marseille a été programmé par la LFP.

Profitant d’un mois d’août assez léger pour monter en puissance dans sa préparation, le PSG verra son calendrier devenir plus intense au retour de la trêve internationale avec notamment la Ligue des champions. En Ligue 1, les champions de France défieront aussi l’Olympique de Marseille. Et la LFP a dévoilé la programmation partielle de la 5e journée de Ligue 1. Ce premier Classique de la saison aura lieu le dimanche 21 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome et sera diffusé sur Ligue 1+. « Les autres matchs de la 5e journée de Ligue 1 McDonald’s seront programmés le lundi 1er septembre 2025 à l’issue de la programmation de la phase de ligue en Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Conférence », précise la LFP dans son communiqué.

Le programme partiel de la 5e journée de Ligue 1

Dimanche 21 septembre Le Havre / FC Lorient (17h15 sur Ligue 1+) AJ Auxerre / Toulouse FC (17h15 sur Ligue 1+) Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+)

