Ligue 1 – Le coup d’envoi de PSG / Troyes décalé

Ce samedi soir, le PSG accueille Troyes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Cependant, le coup d’envoi de cette rencontre a été repoussé de 20 minutes.

Avec 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le PSG ne compte pas mettre fin à cette belle série. Avant la trêve internationale, le club parisien voudra surfer sur cette dynamique positive lors de la réception de Troyes, ce samedi soir, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Mais les manifestations attendues en France ce week-end viendront une nouvelle fois perturber cette journée de championnat.

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PSG / Troyes, le samedi 7 novembre à 21h05

Initialement prévu le samedi 7 novembre à 20h45, le coup d’envoi de cette rencontre a été décalé de quelques minutes, comme l’explique la LFP dans son communiqué : « À la demande de la Préfecture de l’Yonne, le coup d’envoi de la rencontre AJ Auxerre – Paris FC, comptant pour la 10ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmé le samedi 7 novembre à 17h15, est décalé le même jour à 19h00 sur Ligue 1+. En conséquence, le coup d’envoi de la rencontre Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes, comptant pour la 10ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmé le samedi 7 novembre à 20h45, est décalé le même jour à 21h05 sur Ligue 1+ », explique l’instance du football. Pour rappel, il y a quelques jours, le match entre le PSG et l’OL avait déjà été perturbé par les mouvements sociaux en France.

🚨 Les coups d’envoi de AJ Auxerre – Paris FC et PSG – ESTAC Troyes décalés. À la demande de la Préfecture de l’Yonne, le coup d’envoi de la rencontre AJ Auxerre – Paris FC, comptant pour la 10ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmé le samedi 7 novembre à 17h15, est décalé le même jour à 19h00 sur Ligue 1+. En conséquence, le coup d’envoi de la rencontre Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes, comptant pour la 10ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmé le samedi 7 novembre à 20h45, est décalé le même jour à 21h05 sur Ligue 1+. — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) November 4, 2026