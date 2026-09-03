Ligue 1 : le groupe de Monaco pour le choc face au PSG avec un très gros retour

À la veille de défier le PSG au Parc des Princes, l’AS Monaco a officialisé son groupe de 22 joueurs. Et une belle surprise est à signaler.

Aujourd’hui, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient sur la pelouse du Campus de Poissy pour préparer le choc de la troisième journée de Ligue 1 ce vendredi (21h05, Ligue 1+). Et Luis Enrique a eu le plaisir d’orchestrer cette séance d’avant-match avec un groupe au grand complet. Seuls Quentin Ndjantou et David Boly, présents avec les espoirs, manquaient à l’appel. De son côté, l’AS Monaco pourra compter sur un très gros retour avec la présence de Takumi Minamino dans le groupe azuréen.







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Cela faisait plus de huit mois que l’ancien joueur de Liverpool n’avait pas foulée une pelouse de Ligue 1. La faute à une rupture des ligaments croisés. Lamine Camara, qui a connu un vrai faux transfert à Chelsea dans les derniers instants du mercato, fait lui aussi son retour. En revanche, Balogun et Cabral, tous deux en instance de départ, sont absents, tout comme Fati.

Le groupe de Monaco pour le déplacement à Paris

Gardiens : Hradecki, Kohn, Stawiecki

Défenseurs : Dier, Sané, Wanderson, Teze, Nazinho, Maouissa, Toure, Zakaria, Idumbo, Camara, Benzahra, Golovin, Coulibaly, Soubair, Minamino

Attaquants : Biereth, Brunner, Detourbet, Abeline