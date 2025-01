Pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens ce samedi (17h sur BeIN Sports). L’occasion pour les joueurs de Luis Enrique d’accroitre leur avance au classement face à des Sang & Or qui seront diminués.

Après être difficilement venu à bout d’Espaly (N3) en seizième de finale de Coupe de France (victoire 2-4), et avant de penser à la réception de Manchester City pour un match couperet en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain jouera la 18e journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Bollaert face au RC Lens. Une rencontre qui se jouera ce samedi (17h sur BeIN Sports), face à un adversaire diminué. En effet, dans sa conférence de presse d’avant-match, Will Still a fait un point sur l’état de santé des uns et des autres. Le premier doute plane au dessus de la tête d’Angelo Fulgini. Le milieu offensif lensois a ressenti une douleur aux ischios lors de la dernière journée de championnat, et s’est entraîné à part jusqu’à ce jeudi. S’il a repris l’entraînement collectif aujourd’hui, il reste incertain, tout comme le gardien de but remplaçant, Denis Petric. Ce dernier pourrait donc ne pas assurer les arrières d’Hervé Koffi, nouveau titulaire, qui lui remplace Brice Samba, parti pour le Stade Rennais. Le technicien belge a également confirmé les absences de Jhoanner Chavez (cheville), Rémy Labeau-Lascary (genou) et Martin Satriano (genou). L’important Kevin Danso est lui suspendu, et manquera donc la rencontre. A noter que depuis le début de saison, sans l’Autrichien, le RC Lens n’est jamais parvenu à s’imposer.

Pour les retours dans son groupe, Will Still, toujours en conférence de presse d’avant-match, a fait savoir que Ruben Aguilar (épaule), Neil el-Aynaoui et Wesley Saïd (cuisse) étaient disponibles « pour un temps de jeu réduit« . Annoncé à Manchester City, Abdukodir Khusanov devrait s’engager avec son nouveau club ce vendredi, et ne sera logiquement pas présent. Une défense bien diminuée avant d’affronter le PSG pour les lensois.