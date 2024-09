A l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé (1-3) sur la pelouse du LOSC. Une rencontre entachée par des erreurs d’arbitrage selon les Dogues, qui n’ont pas hésité à faire part de leur mécontentement au sortir du match.

Cette troisième journée de Ligue 1 juste avant la trêve internationale avait tout d’un véritable test pour le PSG 2024/2025. En effet, face à un LOSC qualifié en Ligue des Champions, à domicile au Stade Pierre-Mauroy, et avec deux victoires en autant de matchs de championnat, les hommes de Luis Enrique devait confirmer les deux résultats précédemment obtenus sur la pelouse du Havre (1-4), et au Parc des Princes face à Montpellier (6-0). Si l’objectif a été atteint dans le nord de la France, les Lillois semblent pointer du doigt l’arbitrage après leur défaite. Le premier à pousser un coup de gueule et le gardien de but des Dogues, Lucas Chevalier. Ce dernier, en zone mixte après le match, a fait part de son point de vue concernant le penalty transformé par Vitinha (0-1 ; 33e) pour l’ouverture du score : « C’est assez dérangeant pour les gardiens. Je pense que pour les penaltys tout est fait pour que le tireur marque. On nous a mis la règle du pied sur la ligne, on a pas le droit de bouger ou déstabiliser, mais lui a le droit de faire n’importe qu’elle course, il va à deux à l’heure, il te regarde, c’est limite s’il arrête sa course…« , a déclaré le portier français de 22 ans.

Cruelle déception. Si proche mais pourtant si loin. Fier de l'équipe et du public, malgré tout! J'espère pouvoir dire la même chose des arbitres d'ici peu…

Toujours en zone mixte, c’est le président du LOSC, Olivier Létang, qui a également fait part de son mécontentement auprès des journalistes, notamment sur le but refusé aux lillois à la 82e minute de jeu pour un hors-jeu de Thiago Santos, potentiellement égalisateur (2-2) : « On met des millions d’euros sur la table pour avoir la vidéo et être certain de prendre les bonnes décisions. Tout le monde l’a regardé après coup, on l’a tous regardé, je suis même allé voir monsieur Bastien (arbitre de la rencontre ; NDLR), qui lui n’y est pour rien, qui m’a confirmé que le fait que Thomas Meunier touche le ballon remettait en jeu Thiago Santos. C’est la grosse frustration de la soirée […] Je l’ai très mauvaise. Très très très énervé par rapport à ça« , a déclaré l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain. Le troisième coup de gueule contre l’arbitre du côté du LOSC vient de l’ancien parisien Thomas Meunier. Le défenseur belge, sur ses réseaux sociaux, a partagé son sentiment après cette défaite : « Cruelle déception. Si proche mais pourtant si loin. Fier de l’équipe et du public, malgré tout ! J’espère pouvoir dire la même choses des arbitres d’ici peu…« .