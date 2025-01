Ligue 1 – Le match entre Brest et le PSG programmé

En ce début d’année 2025, le PSG va enchaîner les matches tous les trois jours. La rencontre entre Brest et le club de la capitale, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, a été programmée.

Dimanche dernier, le PSG a remporté le Trophée des champions contre l’AS Monaco (1-0) lors de son premier match de l’année 2025. Dans deux jours, le club de la capitale va recevoir – au Parc des Princes – l’AS Saint-Etienne pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Un match qui va lancer un marathon pour les Rouge & Bleu de rencontres tous les trois jours jusqu’à la prochaine trêve internationale mi-mars. Il y aura des matches de championnats, de Coupe de France et de Ligue des champions.

Trois jours après Stuttgart

Lors de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplacera à Brest. Une rencontre qui a été programmée le samedi 1er février à 17 heures. Elle sera diffusée sur BeIN Sports 1. Ce match interviendra trois jours après le dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions contre Stuttgart et quelques jours avant le possible huitième de finale de Coupe de France. Sur son site internet, la Ligue 1 indique que le reste de la programmation de la 20e journée du championnat sera dévoilé le vendredi 17 janvier 2025, à l’issue de la programmation des 1/8èmes de finale de la Coupe de France.

