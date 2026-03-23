Ligue 1 – Le match entre le PSG et le FC Nantes reprogrammé

Initialement prévu le 15 mars dernier, le match de la 26e journée de Ligue 1 opposant le PSG au FC Nantes a été reprogrammé au 22 avril.

Avant son huitième de finale retour de la Ligue des champions, remporté brillamment sur la pelouse de Chelsea (3-0), le PSG avait bénéficié d’un week-end sans match. En effet, la LFP, en accord avec le FC Nantes, avait accepté la demande du club parisien de reporter cette rencontre, initialement prévue le 15 mars, afin de permettre aux joueurs de Luis Enrique de préparer au mieux leur double confrontation contre les Blues en Coupe d’Europe.

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PSG / Nantes reprogrammé le 22 avril à 19 heures

La nouvelle date de ce match entre le PSG et le FC Nantes est désormais connue. Ce lundi, la LFP a reprogrammé cette rencontre entre les deux formations. Elle aura lieu le mercredi 22 avril à 19 heures au, Parc des Princes, et sera diffusée sur Ligue 1+. Ce match est donc programmé entre le match face à l’Olympique Lyonnais (dimanche 19 avril) et celui contre l’Angers SCO (week-end du 26 avril).