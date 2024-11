Ligue 1 – Le match entre le PSG et Toulouse programmé

Le PSG doit encore jouer quatre matches avant une nouvelle trêve internationale. Le match de reprise après cette dernière, contre Toulouse, a été programmé.

En cette fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre, le calendrier du PSG est chargé en chocs. Dès dimanche, le club de la capitale se déplace à Marseille pour le premier Classico de la saison. Six jours plus tard, place à la réception de Lens dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Quatre jours plus tard, le PSG recevra – toujours au Parc des Princes – l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, un match fondamental pour son avenir européen. Avant une nouvelle trêve internationale, les Parisiens se déplaceront à Angers le 9 novembre.

Quatre jours avant le déplacement au Bayern

Après la trêve internationale, le PSG va de nouveau enchaîner les matches tous les trois jours. Ce jeudi, la LFP a dévoilé la programmation de la 12e journée de Ligue 1. Lors de cette dernière, les Rouge & Bleu – recevront au Parc des Princes – Toulouse. Cette rencontre a été programmée le vendredi 22 novembre à 21 heures. Elle sera diffusée sur DAZN. Ce PSG / Toulouse interviendra quatre jours avant le déplacement au Bayern Munich pour le compte de la cinquième journée de la phase de Ligue des champions.

Le programme de la 12e journée de Ligue 1

Vendredi 22 novembre 2024 à 19h00 sur DAZN AS Monaco – Stade Brestois 29



Vendredi 22 novembre 2024 à 21h00 sur DAZN Paris Saint-Germain – Toulouse FC



Samedi 23 novembre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 RC Lens – Olympique de Marseille



Samedi 23 novembre 2024 à 19h00 sur DAZN AS Saint-Étienne – Montpellier Hérault SC



Samedi 23 novembre 2024 à 21h00 sur DAZN Stade de Reims – Olympique Lyonnais



Dimanche 24 novembre 2024 à 15h00 sur DAZN LOSC Lille – Stade Rennais FC



Dimanche 24 novembre 2024 à 17h00 sur DAZN FC Nantes – Havre AC AJ Auxerre – Angers SCO