Ligue 1 – Le match entre Montpellier et le PSG programmé

Le PSG doit encore jouer six rencontres avant la prochaine trêve internationale. Le dernier match avant la coupure sera un déplacement à Montpellier. La date de cette rencontre a été dévoilée.

Demain après-midi (17h05, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Rennes pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Les Parisiens auront ensuite encore cinq rencontres, dont le choc contre Monaco en Ligue 1 (1er mars), le huitième de finale retour de la Ligue des champions (5 mars) ou le quart de finale de Coupe de France contre Nice (13 mars), avant la première trêve internationale de l’année 2024. Les Parisiens affronteront également le Stade de Reims et Montpellier. Cette rencontre sur la pelouse de la Mosson, dans le cadre de la 26e journée du championnat de France, a été programmée. Elle se déroulera le dimanche 17 mars à 20h45 et sera diffusée sur Prime Video. Pour rappel, le club de la capitale avait largement remporté la manche aller (3-0) – au Parc des Princes – grâce à des buts de Lee Kang-in, Warren Zaïre-Emery et Vitinha.

Le programme de la 26e journée de Ligue 1

Vendredi 15 mars 2024 à 21h00 sur Prime Video Toulouse FC – Olympique Lyonnais



Samedi 16 mars 2024 à 17h00 sur Prime Video FC Nantes – RC Strasbourg Alsace



Samedi 16 mars 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot RC Lens – OGC Nice



Dimanche 17 mars 2024 à 13h00 sur Prime Video Stade Brestois 29 – LOSC Lille



Dimanche 17 mars 2024 à 15h00 sur Prime Video Clermont Foot 63 – Havre AC AS Monaco – FC Lorient Stade de Reims – FC Metz



Dimanche 17 mars 2024 à 17h05 sur Canal+ Foot Stade Rennais FC – Olympique de Marseille