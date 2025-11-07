Ligue 1 – Le match entre Strasbourg et le PSG programmé

La saison 2025-2026 bat son plein. Ce vendredi soir, la programmation de la 20e journée de Ligue 1, durant laquelle le PSG se déplacera à Strasbourg, a été dévoilée.

Le 17 octobre dernier, le PSG recevait Strasbourg dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Dans un match totalement fou, les deux équipes se sont quittées sur un match nul prolifique (3-3). Le PSG avait rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Bradley Barcola avant de voir Strasbourg marquer trois fois. Les Parisiens n’ont pas lâché et ont réussi à arracher le match nul grâce à des réalisations de Gonçalo Ramos, sur penalty, et Senny Mayulu.

En clôture de la 20e journée

Trois mois seulement après cet affrontement au Parc des Princes, les deux équipes vont se retrouver à la Meinau pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Ce vendredi soir, cette rencontre a été programmée. Elle se jouera le dimanche 1er février à 20h45. Ce choc sera diffusé sur Ligue 1 +. Autre choc lors de cette 20e journée de championnat, la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC.

Le programme de la 20e journée de Ligue 1

Vendredi 30 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Lens – Havre AC

