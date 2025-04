Ligue 1 – Le match Nantes / PSG reporté au 22 avril

Désireux de préparer dans les meilleures conditions son quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa, le PSG a obtenu gain de cause dans le report de son match face au FC Nantes.

Juste après sa qualification face à Liverpool pour accéder aux quarts de finale de Ligue des champions, le PSG avait rapidement anticipé la prochaine période charnière de sa saison. Les Parisiens affronteront Aston Villa les 9 et 15 avril prochains. Ainsi, la direction parisienne avait demandé un report de sa rencontre face au FC Nantes, prévu le week-end du 13 avril.

Six jours de préparation entre le quart de finale aller et retour de Ligue des champions

Dans un premier temps réticent à l’idée de reporter cette rencontre face aux Rouge & Bleu, Nantes avait finalement accepté à contre-coeur, comme l’avait expliqué Antoine Kombouaré après la victoire de son équipe face au LOSC (1-0) ce week-end. Il ne manquait plus que la réponse de la LFP. Et comme le rapporte L’Equipe, le PSG a obtenu gain de cause. Le déplacement à la Beaujoire, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, aura donc lieu le mardi 22 avril prochain. Cela permettra aux joueurs de Luis Enrique d’avoir six jours de préparation entre la manche aller et retour face aux Villans. De leur côté, les Canaris, qui luttent pour le maintien, auront deux semaines de coupure entre le déplacement à Nice (4 avril) et celui à Rennes (18 avril).

