Ligue 1 – Le match Nice / PSG programmé

Avant la trêve internationale, le PSG se déplacera sur la pelouse de l’OGC Nice. Une rencontre de la 27e journée de championnat programmée par la Ligue.

Dans ce mois de mars, le PSG aura quatre rencontres à disputer. Si le huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea (11 et 17 mars) occupe les esprits, l’équipe de Luis Enrique devra également faire le job en Ligue 1 pour conserver sa place de leader. En plus de l’affiche face à l’AS Monaco ce vendredi, le club de la capitale disputera une autre rencontre de championnat avant la trêve internationale.

Un déplacement à Nice, quatre jours après Chelsea / PSG

Juste avant les matchs de sélection, les Rouge & Bleu se déplaceront sur la pelouse de l’OGC Nice. Cette rencontre de la 27e journée de Ligue 1 a été programmée au samedi 21 mars à 21h05 et sera diffusée sur Ligue 1+. Cette rencontre aura lieu quatre jours après le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea à Stamford Bridge, le 17 mars. Son concurrent pour le titre, le RC Lens, ouvrira cette journée de Ligue 1 avec la réception de l’Angers SCO vendredi.

À noter que le choc Olympique Lyonnais / AS Monaco aura lieu le dimanche 22 mars à 15 heures. Concernant le match OM / Lille, il a été programmé le dimanche à 17h15, après « concertation avec le Ministère de l’Intérieur et la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur », en raison des élections municipales. Après ce match face à Nice, les joueurs du PSG rejoindront leur sélection pour la trêve internationale de mars.

La programmation de la 27e journée de Ligue 1

Vendredi 20 mars RC Lens / Angers SCO (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 21 mars Toulouse FC / FC Lorient (17h sur Ligue 1+) AJ Auxerre / Stade Brestois (19h sur Ligue 1+) OGC Nice / Paris Saint-Germain (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 22 mars Olympique Lyonnais / AS Monaco (15h sur beIN SPORTS 1) Stade Rennais / FC Metz (17h15 sur Ligue 1+) Paris FC / Le Havre (17h15 sur Ligue 1+) FC Nantes / RC Strasbourg (20h45 sur Ligue 1+)

Le match Olympique de Marseille – LOSC Lille, comptant pour la 27ème journée de Ligue 1 McDonald’s, sera fixé dans les meilleurs délais