Ligue 1 – Le match OM / PSG classé à très haut risque

Malgré l’absence de supporters parisiens, la rencontre opposant l’Olympique de Marseille au PSG ce dimanche a été classée à très haut risque par les autorités.

Après avoir décroché sa première victoire en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois (1-0), le PSG se concentre désormais sur son premier Classique de la saison. Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le club parisien se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, en conclusion de la 5e journée de Ligue 1.

Un match classé au niveau 5

Comme depuis de nombreuses années, les supporters parisiens ont été interdits de déplacement pour cette rencontre. Cependant, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a décidé de classer cet OM / PSG au niveau 5 de son échelle de risques, soit le seuil maximal, rapporte L’Équipe. « Dès la fin du mois d’août, la préfecture des Bouches-du-Rhône avait pris un arrêté pour interdire le déplacement des fans parisiens. » Un arrêté ministériel doit être publié dans les prochains jours et les autorités sont confiantes quant au respect de ces mesures. « De son côté, le club marseillais a déjà commencé à recommercialiser les places du parcage, alors que le Vélodrome n’affiche pas encore complet », précise le quotidien sportif.