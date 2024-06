Ligue 1 : Le nouveau ballon du championnat dévoilé

La LFP et Kipsta (marque de Decathlon) ont eu l’honneur de dévoiler les ballons officiels de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2024/2025.

Le PSG et les autres clubs de Ligue 1 joueront la saison prochaine avec un ballon constitué de légères touches de bleu et rouge. Un changement total pour le championnat de France, qui arborera un nouveau logo, un nouveau trophée mais aussi une nouvelle appelation » Ligue 1 Mcdonald’s ». Les ballons 2024/2025 en version « authentiques » sont déjà disponibles pour 80€. Il sera possible de se procurer des ballons “replica” pour un prix bien moins elevé.

🆕 ⚽️ Decathlon nous dévoile le nouveau ballon officiel de la Ligue 1 pour la saison 2024/25 😍 !



La LFP a communiqué sur le design de ce nouveau ballon « À travers ce nouveau design, Decathlon a souhaité rendre hommage aux « éclairs de génie », à ces fulgurances qui font lever les stades. En souvenir de l’Histoire passée, les noms des anciens vainqueurs du championnat restent inscrits sur les différents panneaux du ballon. » Très bien, maintenant il serait temps de trouver un diffuseur…