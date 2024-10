Au terme de la saison 2023/2024, la Ligue 1 a perdu son naming Uber Eats, et son hexagoal. Ainsi, un nouveau trophée sera remis au champion de France et celui-ci sera présenté ce jeudi.

Le mythique trophée du championnat de France, l’hexagoal, a été soulevé une dernière fois au Parc des Princes le 12 mai dernier par le Paris Saint-Germain. Celui-ci existait depuis la saison 2006/2007 et tire sa révérence en même temps que la Ligue 1 change de logo, visuels, et naming : « On ne pouvait pas changer le logo et ne pas changer le trophée« , confiait le directeur senior marketing et éditorial de LFP Media, Jérôme Cazadieu, dans les colonnes du Parisien, le printemps dernier.

Sur ses réseaux sociaux, la Ligue 1 annonce et tease le nouveau trophée, qui devrait être dévoilé ce jeudi 17 octobre.