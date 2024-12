Après quatre mois de compétition, la Ligue 1 est en pause le temps des fêtes de fin d’année. A l’occasion de cet arrêt, le quotidien de sport L’Equipe a dévoilé le onze type de la mi-saison, avec la présence de deux joueurs du PSG.

La Ligue 1 fera son retour après cette trêve hivernale à partir du 3 janvier prochain. En attendant, le quotidien L’Equipe dévoile aujourd’hui son onze type de la mi-saison avec la présence de seulement deux joueurs du Paris Saint-Germain. Leader incontesté du championnat de France, le club de la capitale n’a pas su placer d’autres joueurs dans cette équipe type qu’Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Le premier, auteur d’une excellente première partie de saison, a été, en moyenne, crédité de la note de 6,07 : « Sur le côté droit, Achraf Hakimi (6,07), pas avare d’efforts et généreux offensivement, intègre sans surprise cette équipe. Le latéral droit du PSG présente quasiment des statistiques d’ailier : déjà 2 buts et 5 passes décisives en 14 matches !« , écrit L’Equipe. Sur son site, le quotidien français évoque également la présence d’Ousmane Dembélé dans ce onze : « Ousmane Dembélé, avec 8 buts et 4 passes décisives, a largement progressé dans les 30 derniers mètres adverses, comme le prouve son doublé à Monaco (4-2) le 18 décembre« . A noter que le onze est présenté en 4-2-3-1 et est effectué grâce aux notes attribuées après chaque match par le journal L’Equipe, en faisant la moyenne de celles-ci.

Le onze type mi-saison en L1 selon L’Equipe

Gardien

Géronimo Rulli (OM) – note moyenne : 6,07

Défenseurs

Achraf Hakimi (PSG) – note moyenne : 6,07

Thilo Kehrer (ASM) – note moyenne : 6

Abdukodir Khusanov (RCL) – note moyenne : 5,91

Nicolas Tagliafico (OL) – note moyenne : 5,75

Milieux

Pierre-Emile Höjberg (OM) – note moyenne : 6

Denis Zakaria (ASM) – note moyenne : 6

Ousmane Dembélé (PSG) – note moyenne : 6,4)

Rayan Cherki (OL) – note moyenne : 6,5

Eliesse Ben Seghir (ASM) – note moyenne : 6,14

Attaquant

Evann Guessand (OGCN) – note moyenne : 6,07