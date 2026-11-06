Ligue 1 – Le point médical avant PSG / Troyes

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte Troyes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans plusieurs joueurs cadres.

Après sa démonstration en Ligue des champions sur la pelouse de Villarreal (6-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir. Pour le compte de la 10e journée du championnat, le club parisien accueille Troyes au Parc des Princes (21h05 sur Ligue 1+). Leaders de Ligue 1, les Rouge & Bleu auront à coeur de conserver leur première place avant la trêve internationale de novembre.

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Akliouche touché au mollet



Cependant, pour affronter l’ESTAC, Luis Enrique devra composer sans plusieurs joueurs cadres. En plus d’Achraf Hakimi, laissé au repos, les blessés des dernières semaines, Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, manqueront également à l’appel. Mais un autre joueur a rejoint l’infirmerie : Maghnes Akliouche. Touchée au mollet face à Villarreal, la recrue parisienne ne pourra pas participer à cette rencontre et devrait également manquer le rassemblement des Bleus, selon RMC Sport.

Le point médical du PSG

Touché au mollet lors du match contre Villarreal, Akliouche restera en soins ces prochains jours.

restera en soins ces prochains jours. Marquinhos , Nuno Mendes et Dembélé ont repris l’entraînement individuellement.

, et ont repris l’entraînement individuellement. Kvaratskhelia poursuit son protocole de soins.

Maghnes Akliouche a reçu deux coups violents au même mollet récemment. Raison pour laquelle il a dû sortir à l’heure de jeu récemment. #PSG — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 6, 2026

Point médical @Aspetar avant Troyes. 📋 ℹ️ Touché au mollet lors du match contre Villarreal, Akliouche restera en soins ces prochains jours. ℹ️ Marquinhos, Nuno Mendes et Dembélé ont repris l’entraînement individuellement. ℹ️ Kvaratskhelia poursuit son protocole de soins. https://t.co/WoOk6zs7xQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 6, 2026