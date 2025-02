Ligue 1 – Le prochain Classique PSG / OM programmé

Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG aura pour ambition de le rester jusqu’à la fin de la saison. Et pour cela, il faudra encore faire face à quelques affiches en championnat.

Actuellement dans un enchaînement de matches dantesque, le PSG continue d’afficher une forme impressionnante depuis quelques semaines. En effet, toutes compétitions confondues, les joueurs de Luis Enrique restent sur une série de 15 matches sans défaite (12 victoires, 3 nuls). Et afin de rester invincible dans l’Hexagone, les champions de France devront encore faire face à quelques affiches, dont le tant attendu Classique face à l’Olympique de Marseille.

PSG / OM le dimanche 16 mars au Parc des Princes

Dans un communiqué, la LFP a dévoilé la date de la prochaine affiche entre le PSG et l’OM. Cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1 aura lieu le dimanche 16 mars au Parc des Princes à 20h45 et sera diffusée sur DAZN. « La programmation intégrale de la 26e journée de Ligue 1 McDonald’s sera communiquée à l’issue de la programmation des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de l’Europa League », précise la Ligue.