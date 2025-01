Ligue 1 – Le PSG accroché par le Stade de Reims (1-1)

Opposé au Stade de Reims ce samedi soir en Ligue 1, dans le cadre de la 19e journée, le PSG n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Un résultat frustrant pour les Rouge & Bleu, qui restent invaincus en L1.

Après une victoire héroïque face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions, le PSG ne devait pas se relâcher face au Stade de Reims ce samedi soir. Au Parc des Princes, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe très offensive sur le papier avec notamment la première titularisation de la recrue Khvicha Kvaratskhelia. De leur côté, Désiré Doué et Lee Kang-In ont évolué dans le coeur du jeu.

Le résumé du match

Comme attendu, le Stade de Reims a évolué avec un bloc très bas durant ce premier acte. Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir la première situation de cette rencontre mais la frappe d’Ousmane Dembélé, après une belle percussion balle au pied, a été détournée par Yehvann Diouf (14e). Titularisé dans l’entrejeu, Désiré Doué s’est montré à l’aise dans la construction et n’a pas hésité à tenter sa chance de loin, mais sa tentative est passée juste à côté du poteau adverse (22e). La véritable première occasion du match est venue de Gonçalo Ramos. Après un bon pressing d’Ousmane Dembélé dans la surface qui a poussé Cédric Kipré à la faute, le Portugais a trop tergiversé pour espérer tromper Yehvann Diouf, bien concentré pour gêner l’ancien de Benfica (26e). Dans la foulée, Gianluigi Donnarumma a réalisé une belle sortie pour empêcher Keito Nakamura d’armer une frappe précise (29e). Puis, Yehvann Diouf a encore sauvé sa formation. Après une belle passe cachée de Désiré Doué, Gonçalo Ramos a vu son tir croisé être détourné sur le poteau par le portier rémois. Dominateur mais avec peu efficace dans le dernier geste, le PSG est rentré aux vestiaires avec ce score de parité (0-0).

En seconde période, le PSG a enfin réussi à trouver la faille. Sur le premier geste décisif de Khvicha Kvaratskhelia, après une grosse percussion balle au pied, Ousmane Dembélé a trompé Yehvann Diouf grâce à une frappe déviée (1-0, 47e). Mais rapidement, les Champenois ont égalisé sur un contre-rapide conclu par Keito Nakamura (1-1, 56e). Malgré plusieurs changements effectués et une nette domination, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à marquer ce deuxième but face au bloc bas rémois et concèdent un match nul au Parc des Princes (1-1). Un résultat frustrant pour les joueurs de Luis Enrique, qui restent toujours invaincus en Ligue 1. Désormais, les Parisiens peuvent se concentrer sur le match important de Ligue des champions sur la pelouse de Stuttgart mercredi prochain avec pour objectif de se qualifier pour les barrages de la compétition.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Stade de Reims. Bon match à toutes et à tous !!!

8′ Pour l’instant, les Parisiens font tourner le ballon. Comme attendu, Reims évolue avec un bloc très bas.

14′ La voici la première occasion du match pour le PSG. Trouvé sur son couloir droit, Dembélé provoque balle au pied puis arme une frappe, Diouf détourne la tentative du Français.

22′ La frappe puissante depuis l’extérieur de la surface de Doué passe juste à côté du poteau de Diouf.

26′ QUELLE OCCASION POUR LE PSG. Après un très bon pressing de Dembélé sur Kipré dans la surface, Ramos tergiverse trop pour espérer tromper Diouf, qui a bien gêné le Portugais.

28′ Trouvé sur un corner de Lee, Ramos n’arrive pas à redresser le ballon de la tête.

29′ Belle sortie de Donnarumma pour stopper un tir de Nakamura.

31′ LE POTEAU DE RAMOS !!! Lancé dans la profondeur, Doué réalise une passe cachée pour Ramos. Diouf détourne magnifiquement la frappe du Portugais sur son poteau.

34′ Carton jaune pour Lucas Hernandez après un tacle à retardement.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes avec ce score nul et vierge (0-0). Le portier rémois a notamment détourné quelques occasions de Ramos. Il manque juste de l’efficacité et de la justesse dans le dernier geste avec cette équipe remaniée.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (1-0). Après un appel dans l’axe, Kvaratskhelia décale le Français sur la droite. La frappe déviée par Kipré du champion du Monde trompe Diouf. Nouveau but pour le numéro 10 parisien et premier geste décisif pour le Géorgien !!!

55′ Après un contre-rapide, Kvaratskhelia voit son tir être stoppé par Diouf.

56′ EGALISATION DE REIMS PAR NAKAMURA (1-1). Sur le contre après l’action parisienne, Munetsi réalise une remise bien dosée dans la surface. Le Japonais trompe d’une frappe placée Donnarumma.

60′ Triple changement pour le PSG. L.Hernandez, Lee et Dembélé cèdent leur place à Pacho, Vitinha et Barcola.

65′ Quelle frayeur pour le PSG. Sur un centre, Nakamura était proche du doublé mais il n’arrive pas à reprendre. Donnarumma récupère finalement le ballon.

70′ Les Parisiens tentent de trouver la faille face au bloc bas Rémois mais en vain pour l’instant.

72′ Changement pour le PSG. Ramos cède sa place à Mayulu.

73′ Avec ce changement, Luis Enrique réalise un réajustement tactique avec Kvaratskhelia dans l’axe et Barcola ailier gauche. Doué va prendre le couloir droit.

75′ Après une récupération rapide, Barcola sert Mayulu dans la surface, le Titi est bien pris par deux Rémois. Les Parisiens vont pousser pour obtenir les trois points.

83′ Dernier changement pour le PSG. La recrue Kvaratskhelia cède sa place au revenant Asensio. L’Espagnol n’avait plus disputé la moindre minute depuis 9 rencontres.

86′ Après un ballon sur corner mal renvoyé des poings par Diouf, Nuno Mendes tente une reprise de loin mais le portier rémois se reprend bien détourne.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+1 Carton jaune pour Barcola après une contestation. Le Français réclame une faute sur lui de Munetsi dans la surface.

90’+3 Le PSG multiplie les corners en cette fin de rencontre.

90’+6 C’est terminé au Parc des Princes. Dominateur, le PSG a été accroché par le Stade de Reims (1-1). Un résultat frustrant pour les joueurs de Luis Enrique. Désormais, les Rouge & Bleu devront faire le travail en Ligue des champions face à Stuttgart mercredi pour accéder aux barrage.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade de Reims

19e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Hakim Ben El Hadj – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Cyril Gringore et Maika Vanderstichel – Buts : Dembélé (47e), Nakamura (56e) – Cartons : Akieme (4e), L.Hernandez (34e), Diakhon (85e), Barcola (90’+1)

Le XI du PSG : Donnarumma (c) – Zaïre-Emery, Beraldo, L.Hernandez (Pacho, 60e), Nuno Mendes – Lee (Vitinha, 60e), F.Ruiz, Doué – Dembélé (Barcola, 60e), Ramos (Mayulu, 72e), Kvaratskhelia (Asensio, 83e) Remplaçants : Safonov, Kimpembe, Zague, Pacho (60e), Vitinha (60e), Mayulu (72e), J.Neves, Asensio (83e), Barcola (60e)

Le XI de Reims : Diouf – Buta, Atangana, Kipré, Akieme – Munetsi, Patrick (Sangui, 68e), Teuma (c) (Salama, 64e) – Ito (Sekine, 90'+3), Nakamura, Diakité (Diakhon, 65e) Remplaçants : Olliero, Sekine (90'+3), Sangui (68e), Kone, Bamba, Gueu, Salama (64e), Diakhon (65e), Orazi

: Diouf – Buta, Atangana, Kipré, Akieme – Munetsi, Patrick (Sangui, 68e), Teuma (c) (Salama, 64e) – Ito (Sekine, 90’+3), Nakamura, Diakité (Diakhon, 65e)