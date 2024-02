Ce dimanche, le PSG accueillait le Stade Rennais en Ligue 1 avec pour objectif de confirmer sa mainmise sur le championnat. Et les Parisiens ont arraché l’égalisation dans les dernières secondes (1-1).

Une belle affiche était au programme ce dimanche après-midi au Parc des Princes. A l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, le PSG et le Stade Rennais s’affrontaient au Parc des Princes. En forme ces derniers temps, le leader du championnat faisait face à une équipe bretonne invaincue depuis mi-décembre en Ligue 1. Et pour cette rencontre, Nuno Mendes faisait son retour après dix mois d’absence mais débutait sur le banc. Dans son onze de départ, Luis Enrique n’avait pas réservé de grande surprise mis à part la non-titularisation de Warren Zaïre-Emery, énormément sollicité ces dernières semaines.

Résumé du match

Dans une première période décevante, le PSG a la possession du ballon mais peine à se montrer dangereux avec du déchet technique dans les derniers mètres adverses. Mais les Rouge & Bleu se procurent tout de même la première occasion du match. A l’entrée de la surface, Vitinha arme une frappe bien placée mais Steve Mandanda détourne la tentative du Portugais du bout des gants (17′). Inoffensif jusque-là, Rennes a ouvert le score grâce à un exploit individuel d’Amine Gouiri. Sur un rush solitaire, l’Algérien élimine Danilo Pereira d’un grand pont avant de tromper Gianluigi Donnarumma d’un extérieur du pied en lucarne (0-1, 33′). Quelques minutes plus tard, l’attaquant rennais était proche de rééditer cet exploit mais sa frappe n’était pas cadrée. Sans idée dans le jeu malgré une grosse possession de balle, le PSG regagne les vestiaires avec ce score de 0-1.

Lors du second acte, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à montrer un meilleur visage. La première grosse occasion parisienne vient d’Ousmane Dembélé à l’heure de jeu, qui voit sa tentative être détournée en corner par Steve Mandanda (59′). Face à l’inneficacité de son équipe, Luis Enrique a fait un choix fort en sortant Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Autre évènement important, le retour de Nuno Mendes à la compétition après dix mois d’absence. Et alors que Benjamin Bourigeaud était proche du deuxième but rennais (69′), le PSG a intensifié ses offensives pour arracher l’égalisation. Alors qu’il s’était vu refuser un penalty par le VAR après une simulation, Gonçalo Ramos, auteur d’une belle entrée, a finalement obtenu un penalty dans les dernières secondes de la rencontre. Une belle opportunité transformée par le Portugais (1-1, 90+6). Le PSG peut remercier son numéro 9 pour étendre sa série d’invincibilité à 19 rencontres sans défaite. Prochaine rencontre face à l’AS Monaco vendred prochain, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1.

Fil du match

0′ Avant le coup d’envoi une minute de silence aura lieu en mémoire de l’ancien coach du PSG, Artur Jorge, qui nous a quittés cette semaine. Une minute d’applaudissements aura également lieu pour Sékou Diaby, un jeune supporter du PSG décédé d’une crise d’épilepsie lors du match PSG / Nantes.

0′ Sous la pluie, le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous.

5′ Après un gros pressing des Parisiens, Hakimi récupère un bon ballon proche de la surface rennaise. Mais la passe du Marocain en direction de Dembélé est repoussée par la défense de Rennes.

15′ Pour le moment, très peu de rythme dans cette rencontre. Les Parisiens monopolisent la balle sans se montrer dangereux.

17′ PREMIÈRE OCCASION POUR LE PSG ! Mandanda détourne du bout des gants une frappe bien placée de Vitnha à l’entrée de la surface. Le PSG se montre plus pressant.

30′ Après une demi-heure de jeu, le PSG continue d’avoir la possession du ballon mais manque de précision dans les derniers mètres adverses.

33′ Le Stade Rennais ouvre le score (0-1). Dans un rush solitaire et face à une défense parisienne apathique, Gouiri met un grand pont à Danilo et trompe Donnarumma d’un extérieur du pied en pleine lucarne.

36′ Nouveau festival de Gouiri mais cette fois-ci sa frappe n’est pas cadrée.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes. Le PSG est mené à la pause après un rush solitaire de Gouiri (0-1). Les Parisiens devront montrer un autre visage pour renverser la situation.

45′ La seconde période débute. Le PSG est mené à la pause face à Rennes (0-1). Un changement côté parisien, Asensio fait son entrée en jeu à la place de Lee.

51′ Hakimi tente sa chance sur un coup franc excentré. Sa frappe travaillée passe juste à côté de la lucarne de Mandanda.

54′ Hakimi prend un carton jaune pour avoir stoppé intentionnellement Seydu.

55′ Trouvé par Dembélé dans la surface, Mbappé croise trop sa frappe.

59′ Mandanda détourne une frappe enroulée de Dembélé.

63′ Une nouvelle fois trouvé par Dembélé, Mbappé tente une frappe en première intention à l’entrée de la surface. Ça passe au-dessus.

65′ Choix fort de Luis Enrique. Mbappé cède sa place à Ramos. Kolo Muani rentre à la place de Barcola. Danilo récupère le brassard de capitaine.

69′ Rennes proche du 0-2. Face au but, Bourigeaud manque son plat du pied .

. 70′ Carton jaune pour Lucas Hernandez après une semelle sur un Rennais

70′ Double changement au PSG. Nuno Mendes et Zaire-Emery rentrent à la place de Dembélé et L.Hernandez.

71′ Le retour de Nuno Mendes est applaudi par le Parc. Le Portugais n’avait plus joué depuis 10 mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

76′ Sur corner, Danilo envoie sa tête au-dessus du but de Mandanda.

84′ Le PSG pensait obtenir un penalty pour une faute de Doue sur Ramos. Mais après vérification avec le VAR, l’arbitre donne un carton jaune à Ramos pour simulation et annule le penalty.

89′ Carton jaune pour Ruiz.

90′ Cinq minutes de temps additionnel

90’+1 A la retombée d’un ballon mal renvoyé par la défense rennaise, Ruiz tente une reprise de volée mais ça passe à côté.

90’+3 Ramos s’écroule dans la surface après un contact avec Mandanda. Monsieur Dechepy siffle finalement un corner. Beraldo prend aussi un carton jaune pour contestation.

90’+5 PENALTY POUR LE PSG APRES VERIFICATION DE LA VAR.

90’+6 BUUUUTTTTTTT POUR LE PSG. RAMOS MARQUE LE PENALTY (1-1) .

. 90’+7 C’est terminé au Parc des Princes. Décevant, le PSG a arraché l’égalisation dans les dernières secondes du match grâce à un penalty obtenu et transformé par Gonçalo Ramos.

Feuille de match PSG / Stade Rennais

23e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h05 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Nicolas Danos – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Eric Wattellier et Mehdi Mokhtari – But : Gouiri (33′) – Cartons : D.Doué (48′), Hakimi (54′), L.Hernandez (70′), Ramos (84′), Ruiz (89′), Blas (90’+2), Beraldo (90’+4), Mandanda (90’+5)