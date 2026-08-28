Ligue 1 – Le PSG arrache un incroyable match nul face au LOSC

Ce vendredi soir, le PSG affrontait le LOSC au stade Pierre-Mauroy, en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. L’objectif était de rentrer de ce déplacement avec les trois points.

Après avoir arraché le match nul sur la pelouse du Stade Rennais (2-2) dimanche dernier, le PSG retrouvait déjà la Ligue 1. En ouverture de la 2e journée de championnat, le club parisien se déplaçait sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour y défier le LOSC. Les joueurs de Luis Enrique avaient à coeur de revenir de leur déplacement dans le Nord avec les trois points. Cependant, quelques joueurs manquaient à l’appel comme Nuno Mendes, João Neves et Ousmane Dembélé. Pour cette rencontre, le technicien espagnol avait fait des choix forts avec le trio offensif composé de Désiré Doué, Ferran Torres et Maghnes Akliouche, laissant ainsi Khvicha Kvaratskhelia sur le banc au coup d’envoi.

Le résumé du match

Dans un début de match rythmé, c’est le PSG qui s’est procuré la première grosse occasion de la rencontre, mais Achraf Hakimi a trouvé le poteau alors que le but était vide (5e). En face, le LOSC a profité durant ce premier acte du positionnement inhabituel de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral gauche. L’ancien Parisien Ethan Mbappé en a parfaitement profité pour poser des difficultés à son ancien coéquipier. Sur un centre du Lillois, Olivier Giroud a buté sur un grand Matvey Safonov (7e). Par la suite, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Cependant, la passivité défensive parisienne a été punie par une belle frappe enroulée d’Hákon Arnar Haraldsson, malgré une faute pourtant évidente de Nathan Ngoy sur Ferran Torres (1-0, 21e). Un but qui a sonné les joueurs de Luis Enrique. Cependant, les coéquipiers de Marquinhos se sont procuré quelques situations à l’image du tir de Fabian Ruiz (26e) ou encore de la tête non cadrée de Ferran Torres (33e). Décevant, le PSG a regagné les vestiaires avec ce petit but de retard.

En seconde période, Luis Enrique a décidé de faire entrer Khvicha Kvaratskhelia. Si le Géorgien s’est illustré avec un tir enroulé non cadré (57e), les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à se montrer très dangereux. Seul Vitinha a tenté de trouver la faille de loin, mais sans succès (65e, 67e, 77e). Et à force de ne pas concrétiser son temps fort, et malgré les nombreux changements, le PSG s’est fait punir. Entré en cours de jeu, Dilane Bakwa a inscrit le but du break d’une frappe enroulée (2-0, 84e). Mais ce PSG a la haine de la défaite. Dans le temps additionnel, Vitinha a réduit l’écart d’une magnifique frappe enroulée (2-1, 90e+1). Puis sur l’ultime occasion du match, un centre du Portugais a trouvé la tête du capitaine Marquinhos (2-2, 90e+5), permettant au PSG d’arracher un incroyable match nul au stade Pierre-Mauroy. Très proche de la défaite, le double champion d’Europe revient de son déplacement dans le Nord avec un point inespéré. Cependant, les Parisiens enchaînent un troisième match sans victoire avant la réception de l’AS Monaco vendredi prochain.

Fil du match

Le coup d’envoi est décalé de 15 minutes et aura donc lieu à 21 heures, en raison d’un problème technique au niveau de la billetterie.

0′ Le coup d’envoi est donné par le LOSC . Bon match à toutes et à tous !!!

1′ À noter que c’est Warren Zaïre-Emery qui débute au poste de latéral gauche en ce début de match, Beraldo évolue au milieu.

5′ Quelle occasion pour le PSG. Après une excellente sortie de balle, Akliouche lance dans la profondeur Torres. L’Espagnol est devancé par le gardien Özer, mais le ballon revient sur Hakimi, dont le tir face au but vide touche le poteau lillois.

7′ QUEL ARRÊT DE SAFONOV. Lancé dans la profondeur à droite, E. Mbappé centre pour Giroud, mais le buteur français bute sur un Safonov héroïque, puis Correia s’emmêle et n’arrive pas à reprendre correctement le ballon.

10′ La frappe enroulée de Doué passe largement au-dessus.

11′ Le bloc du PSG est haut pour empêcher la relance lilloise.

12′ Excellent retour défensif de Beraldo pour contrer un tir de Mbappé.

17′ Comme face à Rennes, Ruiz lance dans la profondeur Torres, mais Ngoy remporte le duel

18′ Une nouvelle fois lancé dans la profondeur, Mbappé avance balle au pied et arme une frappe mais cela finit dans les gants de Safonov.

18′ Lancé dans la profondeur, Hakimi centre vers Torres, dont le tir n’est pas cadré.

20′ Sur une relance complètement manquée de Pacho, le ballon arrive sur Correia dont le tir n’est pas cadré.

21′ BUT POUR LE LOSC (1-0). Sur un service de Giroud, Haraldsson arme une frappe enroulée en pleine lucarne. Quelle passivité de la défense parisienne. Au départ de l’action, il y avait une faute de Ngoy sur Torres, mais malgré la vérification des images le but est validé.

23′ Beaucoup de déchet technique dans les passes parisiennes.

26′ Nouvelle occasion pour le PSG. Sur un centre en retrait de Doué, F.Ruiz ouvre son pied mais bute sur Özer.

31′ Pas attaqué, Vitinha s’avance et arme un tir, mais cela n’est pas cadré.

33′ Quel dommage pour le PSG. Sur un centre bien travaillé d’Akliouche, Torres reprend de la tête mais ce n’est pas cadré. Derrière l’Espagnol, Marquinhos semblait mieux placé pour reprendre ce ballon.

39′ Carton jaune pour F. Ruiz après avoir affiché son mécontentement suite à une faute sifflé contre lui. Il n’y avait aucune faute de l’Espagnol…

40′ Les Parisiens ont la possession du ballon mais butent sur le bloc bas lillois.

41′ Le LOSC proche du deuxième but. Après un nouveau bon travail de Mbappé sur le côté droit, Haraldsson croise trop son tir.

45′ Sur un coup franc plein axe, Hakimi ne cadre pas sa tentative, qui s’envole au-dessus.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 La frappe lointaine de Bentaleb passe juste à côté du poteau de Safonov.

45’+2 Sur un centre de Vitinha, Torres croise trop sa tête.

45’+2 C’est la pause au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC a profité d’une passivité défensive des Parisiens pour ouvrir le score. Malgré quelques situations de jeu, le PSG doit montrer largement mieux pour revenir dans le match.

46′ La seconde période débute avec un changement au PSG. Doué cède sa place à Kvaratskhelia.

55′ Sur une belle passe de Beraldo par dessus la défense, Marquinhos contrôle de la poitrine mais la défense lilloise récupère le ballon.

57′ La frappe enroulée de Kvaratskhelia passe juste à côté du but d’Özer.

58′ Faute obtenu par Torres juste devant la surface de réparation adverse. Déjà averti, André est très proche de prendre un deuxième avertissement.

59′ Sur le coup franc, la frappe de Kvaratskhelia passe largement au-dessus.

63′ Changement pour le PSG. Beraldo cède sa place à Godts. Avec ce changement, Akliouche va jouer dans l’entrejeu.

Avec ce changement, Akliouche va jouer dans l’entrejeu. 65′ Après un jeu dans un petit espace d’Akliouche dans la surface, la recrue sert en retrait Vitinha, dont le tir n’est pas cadré.

65′ Özer a pris trop de temps pour faire son dégagement, le PSG obtient un corner et profite de la nouvelle règle arbitral. Ce corner ne donnera rien.

67e La frappe lointaine de Vitinha passe juste à côté du but d’Özer.

70′ L’action 100 % recrues a failli faire mouche. Après avoir repiqué dans l’axe, Akliouche trouve Godts. Le Belge tente de trouver d’une déviation subtil F.Torres mais Özer est bien sorti pour capter le ballon.

71′ Sur un centre de Santos, Giroud prend le meilleur sur Marquinhos dans les airs, mais sa tête n’est pas cadrée.

72′ Double changement pour le PSG. Torres et Ruiz cèdent leur place à Mayulu et Digne.

77′ Nouvelle frappe lointaine de Vitinha, captée par le portier lillois.

78′ Le PSG pousse pour égaliser avec un Akliouche percutant dans un rôle plus axial.

78′ Dernier changement pour le PSG. Akliouche cède sa place à Dro.

81′ Quelle remontée de balle de Dro Fernandez pour percer les lignes adverses. L’Espagnol réalise ensuite un une-deux avec Godts, mais il se fait reprendre par la défense lilloise dans la surface.

84′ BUT POUR LE LOSC (2-0). Devant Digne, Bakwa se met sur son pied gauche et enroule une frappe imparable pour Safonov.

88′ Sur un centre de Dro, Zaïre-Emery coupe au premier poteau mais ça passe à côté.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+1 BUTTT POUR LE PSG (2-1). Cette fois-ci, la frappe lointaine de Vitinha trouve la faille. Le Portugais a trouvé la lucarne d’Özer.

90’+2 Le centre de Kvaratskhelia passe devant le but lillois.

90’+2 Le centre d’Hakimi est capté par Özer.

90e+5 BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (2-2). Sur un centre parfait de Vitinha, Maruqinhos croise une tête parfaite pour égaliser au bout du temps additionnel.

90’+5 C’est terminé avec un match nul (2-2). Mené 0-2 à la 90e minute, le PSG a une nouvelle fais preuve d’un mental de champion pour arracher le match nul grâce à Vitinha et Marquinhos.

Feuille de match Lille / Paris Saint-Germain

Deuxième journée de Ligue 1– Stade : Décathlon Arena – Horaire : 21h – Diffuseurs : Ligue 1 + – Arbitre principal : Éric Wattellier – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Cyril Mugnier – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – VAR : Alexandre Castro et Bruno Coué – Buts : Haraldsson (21e), Bakwa (84e), Vitinha (90e+1), Marquinhos (90e+5) – Cartons : F. Ruiz (39e), André (52e), Perraud (94e+4)

Le XI du LOSC : Özer – T. Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André (c) (Mukau, 61e), Bentaleb – E. Mbappé (Bakwa, 68e), Haraldsson (Verdonk, 80e), Correia (Perrin, 61e) – Giroud. Remplaçants : Bodart, Verdonk, Cossier, Mukau (61e), Sahraoui, Bakwa (68e), Önal, Perrin (61e), Diadune

: Özer – T. Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André (c) (Mukau, 61e), Bentaleb – E. Mbappé (Bakwa, 68e), Haraldsson (Verdonk, 80e), Correia (Perrin, 61e) – Giroud. Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Zaïre-Emery, Vitinha, Beraldo (Godts, 63e), F. Ruiz (Digne, 72e) – Doué (Kvaratskhelia, 46e), F. Torres (Mayulu, 72e), Akliouche (Dro, 77e) Remplaçants : Chevalier, Longoni, Digne (72e), Zabarnyi, L. Hernandez, Dro Fernandez, Mayulu (72e), Godts (63e), Kvaratskhelia (46e)

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Zaïre-Emery, Vitinha, Beraldo (Godts, 63e), F. Ruiz (Digne, 72e) – Doué (Kvaratskhelia, 46e), F. Torres (Mayulu, 72e), Akliouche (Dro, 77e)