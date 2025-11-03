Ligue 1 – Le PSG augmente légèrement son avance en tête du classement

Grâce à sa victoire sur le gong face à l’OGC Nice (1-0), le PSG a augmenté son avance en tête du classement, profitant du faux-pas de l’AS Monaco.

Au ralenti ces dernières semaines en Ligue 1, le PSG a obtenu une victoire bien méritée face au bloc-très bas de l’OGC Nice (1-0). Grâce au but sur le gong de Gonçalo Ramos, le club de la capitale était assuré de conserver sa place de leader à l’issue de cette 11e journée de Ligue 1 et pouvait regarder sereinement les résultats de ses poursuivants.

Deux points d’avance pour le PSG

Dauphin des Rouge & Bleu avant ce week-end, l’AS Monaco s’est manquée à domicile avec une défaite face au Paris FC (0-1). Un résultat qui a profité à l’Olympique de Marseille. Sans briller, les Olympiens l’ont emporté face à l’AJ Auxerre (0-1) et remontent à la deuxième place du classement. Battu par la lanterne rouge en milieu de semaine, le RC Lens s’est relancé avec un large succès face au FC Lorient (3-0). De son côté, le LOSC s’est imposé sur la plus petite des marges contre l’Angers SCO (1-0). Rapidement réduit à dix, l’Olympique Lyonnais a réussi à conserver le point du match nul au bout de l’ennui face au Stade Brestois (0-0). Ces différents résultats permettent au PSG de prendre deux points d’avance en tête du classement et d’éloigner un peu plus ses poursuivants. Dans les autres résultats de cette 11e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a étrillé le RC Strasbourg (4-1) tandis le FC Metz a enchaîné un deuxième succès de rang face au FC Nantes (0-2) et n’occupe plus la dernière place du championnat. Enfin, Le Havre et le Toulouse FC se sont quittés sur un match nul (0-0).

Les résultats de la 11e journée de Ligue 1

Paris Saint-Germain / OGC Nice (1-0)

AS Monaco / Paris FC (0-1)

AJ Auxerre / Olympique de Marseille (0-1)

Stade Rennais / RC Strasbourg (4-1)

RC Lens / FC Lorient (3-0)

LOSC / Angers SCO (1-0)

FC Nantes / FC Metz (0-2)

Toulouse FC / Le Havre (0-0)

Stade Brestois / Olympique Lyonnais (0-0)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 24 pts (+12) Olympique de Marseille – 22 pts (+14) RC Lens – 22 pts (+7) LOSC – 20 pts (+10) AS Monaco – 20 pts (+6) Olympique Lyonnais – 20 pts (+4) RC Strasbourg – 19 pts (+6) OGC Nice – 17 pts (+0) Toulouse FC – 15 pts (+2) Stade Rennais – 15 pts (+1) Paris FC – 14 pts (-2) Le Havre – 13 pts (-4) Stade Brestois – 10 pts (-4) Angers SCO – 10 pts (-7) FC Nantes – 9 pts (-7) FC Lorient – 9 pts (-12) FC Metz – 8 pts (-16) AJ Auxerre – 7 pts (-10)